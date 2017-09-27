Сеул исключает возможность терактов во время Олимпиады в Пхёнчхане

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СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Республика Корея исключает возможность террористических атак во время проведения зимних Олимпийских игр в 2018 году в Пхёнчхане. Об этом заявил в среду в Сеуле на встрече с иностранными корреспондентами министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.
"Мы полностью подготовлены к любым ситуациям. Национальная разведывательная служба находится в авангарде борьбы с терроризмом и мы тесно работаем вместе с ней для обеспечения безопасности Игр", - подчеркнул министр.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.