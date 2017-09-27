СМИ: вице-президент Эквадора в течение девяти часов давал показания по делу Odebrecht

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Эквадора Хорхе Глас дал показания по делу о коррупции, связанном с бразильской строительной компанией Odebrecht. Об этом сообщила во вторник газета El Comercio.

По ее данным, политик провел в здании прокуратуры около девяти часов. "В очередной раз я опроверг их так называемые материалы дела пункт за пунктом", - цитирует издание Гласа.

Дело, о котором идет речь, касается компании Glory International Industry Co. Ltd., зарегистрированной в оффшорной зоне на Маршалловых островах. Через нее, по версии следствия, вице-президент мог получать взятки от Odebrecht за помощь в заключении контрактов с эквадорским правительством.

Подозреваемым по этому делу также проходит дядя политика Рикардо Рибера. В прокуратуре утверждают, что этот родственник Гласа мог быть посредником в преступной схеме, так как именно он якобы перевел на счет Glory International Industry Co. Ltd. $17,4 млн.

3 августа прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование в отношении вице-президента, подозреваемого в хищении бюджетных средств. После этого президент страны Ленин Морено подписал указ о лишении Гласа всех полномочий. Несмотря на это решение главы государства, вице-президент продолжил занимать свой пост. Дело в том, что в соответствии с законодательством Эквадора он может быть отправлен в отставку только в результате импичмента, объявленного парламентом.

25 августа законодательный орган проголосовал за снятие с Гласа иммунитета от судебного преследования. Вице-президент сам попросил парламентариев принять такое решение, чтобы получить возможность "отстоять свою невиновность".