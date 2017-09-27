В США признали, что не имеют точных данных об одной из приписываемых РФ кибератак

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Представители министерства внутренней безопасности (МВБ) США признали, что, вопреки прежним утверждениям этого ведомства, не располагают достоверной информацией о якобы имевших место попытках связанных с Россией хакеров взломать электронные системы для голосования в штате Висконсин во время президентских выборов 2016 года. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

МВБ США 22 сентября сообщило властям 21 штата, в том числе Висконсина, о том, что хакеры, якобы связанные с РФ, пытались получить несанкционированный доступ к компьютерным системам, задействованным при проведении выборов. При этом во вторник представители министерства сообщили официальными лицами Висконсина, что хакерской атаке в этом штате, в действительности, подверглись не связанные с выборами структуры, а организация, занимающаяся вопросами кадров. Как отмечает AP, представители министерства указали, что это подтверждается информацией, полученной на основе сопоставления IP-адресов.

Между тем, позже сотрудник МВБ Скотт Макконел в ответ на запрос AP предоставил по электронной почте заявление, в котором приводилась иная оценка. В нем отмечалось, что "обсуждение по поводу конкретных IP-адресов не дают полной картины относительно потенциальной деятельности, касающейся выбора целей [для хакерских атак]". Макконел также добавил, что ведомство по-прежнему придерживается первоначальных оценок, согласно которым кибератаки имели место в отношении 21 штата. Как подчеркивает AP, со стороны МВБ фактически последовали противоречивые заявления.

Агентство также приводит слова представителя избирательной комиссии Висконсина Марка Томсена. Он также подчеркнул, что в МВБ сделали, по сути, взаимоисключающие заявления. Как говорится в материале AP, один из руководителей избиркома Висконсина Майкл Хаас также указал, что властям штата так и не были представлены какие-либо сведения, подтверждающие, что имели место приписываемые РФ киберкатаки.

Разбирательство по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США осуществляет ФБР. Параллельные расследования проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также назначенный Минюстом спецпрокурор. Москва на самом высоком уровне неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.