В результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке ранены два человека

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в населенном пункте Калиновка Винницкой области Украины ранены два человека. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По оперативной информации, травмированы два человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что эвакуация населения из ближайших населенных пунктов продолжается. "Для перевозки эвакуированного населения привлечены 50 автобусов и 10 карет скорой медицинской помощи", - сообщили в ГСЧС.

Вечером 26 сентября начался пожар на военных складах министерства обороны. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов. Ранее сообщалось, что спасатели вынуждены были эвакуировать из зоны поражения более 30 тыс. человек.