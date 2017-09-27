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Минобороны Украины: на складах под Винницей находилось 83 тыс. тонн боеприпасов

Международная панорама
27 сентября, 14:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

Начальник службы вооружений ВС Украины Николай Шевцов опроверг информацию о перегруженности арсенала

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. На складах боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области, где во вторник вечером начался пожар, хранилось более 80 тыс. тонн боеприпасов.

Эти уточненные данные со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали в среду областные власти.

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"По данным Минобороны, на складах хранится приблизительно 83 тысячи тонн боеприпасов. Население военного городка составляет 1100 человек. Общая площадь территории - 586 гектаров", - говорится в сообщении Винницкой облгосадминистрации.

В свою очередь Начальник службы вооружений Вооруженных сил Украины Николай Шевцов поспешил опровергнуть информацию о перегруженности арсенала возле Калиновки. Ранее сообщалось, что там на территории в 60 гектаров находится 188 тысяч тонн боеприпасов. При этом, по данным местных СМИ, нормы хранения были превышены в несколько раз.

По последним данным, в результате пожара и последовавших взрывов ранены два человека. Эвакуированы более 30 тысяч жителей. От попадания снарядов пострадали четыре дома. В настоящее время интенсивность взрывов значительно сократилась, но пожар продолжается. Добраться до его эпицентра пока не представляется возможным.

Согласно официальным данным военных, огнем уничтожено примерно 30% складов.

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Темы
Кризис на Украине Пожар на складе боеприпасов под Винницей
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