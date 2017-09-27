Минобороны Украины: на складах под Винницей находилось 83 тыс. тонн боеприпасов

СМИ: Ягр может сыграть за клуб второй чешской лиги "Кладно" 30 сентябряСпорт 27 сентября, 14:26
Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный приемНовости партнеров 27 сентября, 14:20
В РФ может появиться возможность получить второе высшее образование за счет бюджетаОбщество 27 сентября, 14:17
Чемезов: у Минобороны пока нет денег на Ми-8 для АрктикиАрмия и ОПК 27 сентября, 14:15
Как судили глав правительств стран Азии с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 27 сентября, 14:05
Число обучающихся на Урале и в Сибири студентов-бюджетников из КНР за год выросло на 52%Новости Урала 27 сентября, 14:05
Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 27 сентября, 13:56
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении FаrшПроисшествия 27 сентября, 13:51
Матвиенко посоветовала Орешкину ставить амбициозные задачи по развитию экономикиЭкономика и бизнес 27 сентября, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. На складах боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области, где во вторник вечером начался пожар, хранилось более 80 тыс. тонн боеприпасов.
Эти уточненные данные со ссылкой на Министерство обороны Украины опубликовали в среду областные власти.
"По данным Минобороны, на складах хранится приблизительно 83 тысячи тонн боеприпасов. Население военного городка составляет 1100 человек. Общая площадь территории - 586 гектаров", - говорится в сообщении Винницкой облгосадминистрации.
В свою очередь Начальник службы вооружений Вооруженных сил Украины Николай Шевцов поспешил опровергнуть информацию о перегруженности арсенала возле Калиновки. Ранее сообщалось, что там на территории в 60 гектаров находится 188 тысяч тонн боеприпасов. При этом, по данным местных СМИ, нормы хранения были превышены в несколько раз.
По последним данным, в результате пожара и последовавших взрывов ранены два человека. Эвакуированы более 30 тысяч жителей. От попадания снарядов пострадали четыре дома. В настоящее время интенсивность взрывов значительно сократилась, но пожар продолжается. Добраться до его эпицентра пока не представляется возможным.
Согласно официальным данным военных, огнем уничтожено примерно 30% складов.