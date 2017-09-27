Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гройсман пообещал наказать виновных в пожаре на артскладах в Винницкой области

Международная панорама
27 сентября, 12:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

Премьер-министр Украины также выразил надежду, что к вечеру территория складов будет очищена, а взрывы прекратятся

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области не случайность и виновные должны понести ответственность за это.

"Нам нужно четкое расследование, необходимо понять причину возникновения данной чрезвычайной ситуации. Это арсенал нашего украинского войска. Он уничтожен, я думаю, не случайно, но надо убедиться в том, что все те, кто должен был за это отвечать, будут привлечены к ответственности. Считаю, что это абсолютно принципиальный вопрос", - отметил Гройсман.

"Я помню Мариуполь, Балаклею, сегодня уже Винница. Умные делают выводы, глупые повторяют ошибки", - добавил премьер.

Гройсман также отметил, что усилия по ликвидации пожара дают свой результат, и выразил надежду, что к вечеру территория в основном будет очищена, а взрывы прекратятся.

Смотрите также

Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника

Запрет на полеты в районе пожара в Винницкой области продлен на сутки

СМИ: на ликвидацию последствий взрывов под Винницей выделено $3 млн

"Нафтогаз": взрывы боеприпасов в Винницкой области не повлияли на транзит газа в Европу

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Пожар на складе боеприпасов под Винницей
Персоны
Гройсман, Владимир Борисович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама