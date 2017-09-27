Гройсман пообещал наказать виновных в пожаре на артскладах в Винницкой области

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области не случайность и виновные должны понести ответственность за это.

"Нам нужно четкое расследование, необходимо понять причину возникновения данной чрезвычайной ситуации. Это арсенал нашего украинского войска. Он уничтожен, я думаю, не случайно, но надо убедиться в том, что все те, кто должен был за это отвечать, будут привлечены к ответственности. Считаю, что это абсолютно принципиальный вопрос", - отметил Гройсман.

"Я помню Мариуполь, Балаклею, сегодня уже Винница. Умные делают выводы, глупые повторяют ошибки", - добавил премьер.

Гройсман также отметил, что усилия по ликвидации пожара дают свой результат, и выразил надежду, что к вечеру территория в основном будет очищена, а взрывы прекратятся.