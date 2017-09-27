СМИ: на ликвидацию последствий взрывов под Винницей выделено $3 млн

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил 100 млн гривен (около $3 млн) на ликвидацию последствий пожара и взрывов на складах боеприпасов возле поселка Калиновка Винницкой области.

Об этом в среду сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Андрей Гижко.

"На ликвидацию пожара кабинет министров выделил 100 млн гривен. На месте работают все экстренные службы области, военные, помогают волонтеры. Также в область прибыли 100 пиротехников из других регионов", - приводит его слова агентство УНИАН.

Во вторник вечером на военных складах Министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области, возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тысяч человек. По предварительной информации, ранение получил один человек. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Интенсивность взрывов на горящих складах к настоящему моменту заметно сократилась, однако, как сообщили в оперативном штабе, о полной локализации пожара речь пока не идет. Саперы начали работы по разминированию территории складов, там работает два бронированных пожарных танка. Военная прокуратура Украины квалифицировала произошедшее как диверсию и открыла уголовное дело.