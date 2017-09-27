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"Нафтогаз": взрывы боеприпасов в Винницкой области не повлияли на транзит газа в Европу

Экономика и бизнес
27 сентября, 11:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

В компании уточнили, что в районе чрезвычайного происшествия находятся только газопроводы, которые обеспечивают газом саму Винницу и другие населенные пункты

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Взрывы боеприпасов на военных складах возле поселка Калиновка Винницкой области не повлияли на транзит газа в Европу. Об этом сообщил "Нафтогаз Украины".

"Ситуация с транзитом газа находится под контролем. Взрывы вблизи Калиновки не влияют на транзит газа по территории Украины. Транзитные магистральные газопроводы находятся более чем в 30-километровой зоне от места возникновения пожара", - говорится в сообщении компании.

В "Нафтогаз Украины" уточнили, что в районе чрезвычайного происшествия находятся только газопроводы, которые обеспечивают газом саму Винницу и другие населенные пункты области.

Ранее сообщалось, что из-за чрезвычайной ситуации в Калиновке остановлена работа трех газораспределительных станций.

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