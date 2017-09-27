Порошенко созывает "военный кабинет" из-за пожара на военных складах под Винницей

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко принял решение созвать "военный кабинет" для обсуждения ситуации в Винницкой области, где происходят взрывы на складах боеприпасов.

"Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, министра обороны, начальника Генштаба, главы Службы безопасности Украины, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сразу после их возвращения из Винницы", - написал Порошенко в среду в Facebook.

26 сентября около 22:00 мск в подразделения ГСЧС Украины поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тыс. тонн боеприпасов. По информации Генштаба, пожар в общей сложности охватил 10% складов.