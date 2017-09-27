Эксперт: пожар на военном складе под Винницей произошел из-за халатности военных

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар и взрывы боеприпасов на военном складе возникли из-за халатности военнослужащих. Такую версию выдвинул военный эксперт Олег Жданов.

"Халатность военнослужащих - одна из главных версий ЧП на военном складе", - сказал он в эфире канала "112 Украина".

При этом Жданов исключил террористический акт. "Я не думаю, что там проходной двор, тем более, что в области проходят антитеррористические учения", - сказал эксперт.

По данным "Громадске", пожар пока не локализован.

"Пожар продолжается. На данный момент локализовать очаг не удалось", - говорится в сообщении.

На данный момент нет информации и о возможных пострадавших. "По состоянию на 00:55 (совпадает с московским) информации о пострадавших не поступало", - сообщил изданию пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).Богдан Сеник.

В Винницкую область уже прибыл премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Ранее сообщалось, что на место ЧП отправился и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

К ликвидации пожара привлечены более 1,2 тыс. человек и тяжелая техника. Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1 тыс. 255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 155 человек личного состава и 39 единиц техники, Национальной полиции - 70 человек личного состава, Национальной гвардии Украины - 1 тыс. человек личного состава, министерства обороны Украины - 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" - три пожарных поезда", - говорится в сообщении.

Информация о взрывах на складе боеприпасов в поселке Калиновка поступила примерно в 22:00. По данным местной полиции, проводится эвакуация жителей из трех населенных пунктов, в районе ЧП закрыто воздушное пространство, перекрыты авто- и железнодорожные магистрали. На складах хранится 188 тыс. т боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".