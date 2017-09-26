СМИ: на крупнейшем складе боеприпасов в Винницкой области раздаются взрывы

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Взрывы раздаются на крупнейшем складе боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области. Об этом сообщили в полиции.

"Около 22:00 на линию "102" поступил звонок о том, что слышны взрывы. В дальнейшем установлено, что взрываются артиллерийские снаряды на территории военной части. Сейчас правоохранители совместно со спасателями эвакуируют жителей сел" - сообщил изданию "Украинская правда" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По некоторым сообщениям, осколки долетают до окраин Винницы.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, в связи со взрывами частично перекрыты воздушное пространство, железнодорожное и транспортное сообщение. "Решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты", - написал он на своей странице в Facebook.

По информации Лавренюка, также перекрыт железнодорожный перегон Сосенка - Калиновка. Как сообщает издание "Украинская правда", движение остановлено на автомобильной трассе М21.

На арсенале в Калиновке хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Это уже не первый инцидент на украинских арсеналах за последние дни. 22 сентября возгорание на складе боеприпасов произошло в Никольском районе Донецкой области. Пожар был ликвидирован на следующие сутки, после чего началось разминирование склада и прилегающей территории.