Из-за пожара под Винницей остановлена работа трех газораспределительных станций

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Работа трех газораспределительных станций остановлена из-за пожара на территории арсенала военной части в Калиновке Винницкой области. Об этом в среду сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.

"Остановлена работа трех газораспределительных станций. На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом", - написал он в Facebook.

По информации ГСЧС, отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка в области, а также линии электропередачи Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка.

В Калиновском районе эвакуированы 28,3 тыс. человек. По предварительной информации спасателей, одна женщина травмирована.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

26 сентября около 22:00 мск в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. По информации Генштаба, пожар в общей сложности охватил 10% складов.