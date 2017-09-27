Из-за пожара под Винницей остановлена работа трех газораспределительных станций

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Работа трех газораспределительных станций остановлена из-за пожара на территории арсенала военной части в Калиновке Винницкой области. Об этом в среду сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.
"Остановлена работа трех газораспределительных станций. На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом", - написал он в Facebook.
По информации ГСЧС, отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка в области, а также линии электропередачи Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка.
В Калиновском районе эвакуированы 28,3 тыс. человек. По предварительной информации спасателей, одна женщина травмирована.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
26 сентября около 22:00 мск в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. По информации Генштаба, пожар в общей сложности охватил 10% складов.