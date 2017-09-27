Гройсман: ситуация в Винницкой области, где горит склад боеприпасов, контролируемая

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что ситуация на месте пожара и взрывов боеприпасов на военном складе в Калиновке Винницкой области, контролируемая.

"Ситуация контролируемая. Мобилизованы техника и личный состав. Идет эвакуация людей. Паники нет", - заявил Гройсман в эфире канала "Прямый" с места чрезвычайного происшествия.

По его словам, оперативный штаб определил зону поражения в радиусе пяти км. "В этом радиусе всех желающих эвакуировали", - сказал премьер, уточнив, что для этого организовано три пункта приема жителей. Гройсман призвал население "сохранять спокойствие". "Все будет хорошо. Мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать последствия ЧП", - сказал глава правительства.

По информации пресс-службы полиции Винницкой области, уже эвакуированы жители шести населенных пунктов.

Говоря о причинах ЧП, Гройсман сказал, что по предварительным данным, "было внешнее вмешательство". Ранее он уже взял под личный контроль ликвидацию чрезвычайной ситуации.

"Премьер-министр прибыл на Винниччину с целью выяснить обстоятельства и взять под личный контроль ликвидацию чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате пожара на военных складах", - сказано в сообщении пресс-службы. По ее информации, "мобилизован ресурс всех соответствующих служб".

Пресс-центр СБУ также сообщает, что в Винницкую область прибыл председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. "На место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата во главе с председателем СБУ Василием Грицаком", - говорится в сообщении.

На месте пожара работают следователи СБУ совместно с другими правоохранительными органами. "В настоящее время работа следователей осложнена тем, что пожар пока не локализован. После исследования всех обстоятельств инцидента будет принято решение о окончательной правовой квалификации чрезвычайного происшествия", - отмечает СБУ.

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1 тыс. 255 человек и 47 единиц техники.

Информация о взрывах на складе боеприпасов в поселке Калиновка поступила примерно в 22:00 (совпадает с московским). На горящих складах хранится 188 тыс. т боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".