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Генштаб ВСУ: на военном складе в Винницкой области взрываются танковые боеприпасы

Происшествия
27 сентября, 7:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

Уточняется, что на территории арсенала огонь в общей сложности охватил 10% складов

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Пожар на складе в Калиновке Винницкой области

Пожар на складе в Калиновке Винницкой области

© REUTERS/Yurii Basiuk

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Взрывы на складе в Калиновке Винницкой области зафиксированы исключительно на площадке танковых боеприпасов. Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник.

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"У меня есть информация, что взрывы были как раз на площадке хранения танковых боеприпасов", - сказал он в эфире канала "112 Украина". При этом Сеник опроверг сообщения о том, что в Калиновке якобы хранились химические вещества.

Также в Генштабе уточнили, что пожар на территории арсенала военной части в общей сложности охватил 10% складов.

"На складах вооружения Вооруженных сил Украины, расположенных в районе населенного пункта Калиновка Винницкой области, продолжаются мероприятия по локализации пожара. Площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала. На половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют", - заявили в пресс-службе Генштаба.

Пресс-служба ГСЧС Украины сообщает, что "для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 691 человек и 149 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 195 человек личного состава и 49 единиц техники (в т.ч. самолет АН-32П), Национальной полиции - 270 человек личного состава и 60 единиц техники, Национальной гвардии Украины - 136 человек личного состава и 29 единиц техники, министерства обороны Украины - 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, от ОАО "Укрзализныця". Кроме того, в районе происшествия задействованы 30 медиков и 10 карет скорой помощи. На месте работает мобильно-оперативная группа.

По последним данным, в Калиновском районе эвакуированы 28,3 тыс. человек, из которых эвакуируются собственным транспортом 20 тыс. человек. Кроме того, из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных. Размещение эвакуированного населения осуществляется в Винницкой районной больнице.

По данным ведомства, в зоне ЧП травмы средней тяжести получила одна женщина. Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание четырех жилых домов, возникшее вследствие попадания фрагментов боеприпасов.

26 сентября около 22:00 мск в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тыс. т боеприпасов.

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