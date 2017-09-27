Эксперт: пожар под Винницей возник из-за неспособности ВСУ обеспечить безопасность

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Отсутствие в системе Вооруженных сил Украины (ВСУ) модели обеспечения безопасности складов стало причиной пожара на территории арсенала военной части в Калиновке Винницкой области. Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"В это время проводились учения, возможно, это связано с пожаром, но то, что был нарушен режим, правила несения службы - это однозначно стало причиной трагедии. Мы четко указываем на то, что в системе Вооруженных сил Украины просто отсутствует модель обеспечения безопасности складов, в частности, в Калиновке, а этот объект был стратегическим, чрезвычайно важным", - сказал он в эфире NewsOne.

Маломуж подчеркнул, что пожар под Винницей - это не первый несчастный случай на складах Украины, а тенденция, "ответственность за которую должен нести и лично президент Украины". "Мы системно уничтожаем склады, то есть тот резерв, который не пополняется, скоро страну будет нечем защищать", - уверен он.

Экс-глава разведки также исключил в качестве основной причины внешний фактор, он полагает, что причину необходимо искать на локальном уровне. "Внешний фактор диверсии очень сомнительный, потому что при всех контрмерах со стороны Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Вооруженных сил Украины этот фактор бы не сработал", - добавил он.