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Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию

Международная панорама
27 сентября, 10:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов

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Взрыв на складе в Калиновке Винницкой области

Взрыв на складе в Калиновке Винницкой области

© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Военная прокуратура Украины квалифицировала пожар и взрывы на складе боеприпасов вблизи населенного пункта Калиновка Винницкой области как диверсию. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Военная прокуратура Южного региона открыла уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса - "Диверсия", - приводит ее слова агентство УНИАН. "Наши сотрудники будут входить в состав следственной группы, продолжаются оперативные и следственные действия", - добавила она.

26 сентября около 22:00 мск в подразделения ГСЧС Украины поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов. Спасатели эвакуировали из зоны поражения более 30 тыс. человек.

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