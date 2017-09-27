Вандалы осквернили памятник генералу Ватутину в Полтаве

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник генералу Николаю Ватутину в Полтаве, облив его красной краской.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Национальной полиции Полтавской области.

"Информация о том, что памятник генералу [Николаю] Ватутину облит краской, поступила в полицию сегодня около 7:30, - говорится в сообщении. - При выезде на место происшествия следственно-оперативной группы данная информация подтвердилась".

В настоящий момент, как отметили в пресс-службе, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. "Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ведомстве.

Подобный инцидент уже не первый раз происходит в городе. Так, в августе этого года памятник Ватутину также был облит краской. Годом ранее вандалы разбили мемориальную табличку около монумента. Во всех случаях виновных не нашли. Памятник Ватутину в городе установлен не случайно, здесь будущий генерал в 1922 году окончил Полтавскую пехотную школу.

Николай Ватутин - Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Генерал погиб от рук националистов УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину.

Вандализм по-киевски

Ватутин похоронен в Мариинском парке Киева, на памятнике военачальнику выбита надпись "Генералу Ватутину от украинского народа".

Однако украинские националисты пытаются искоренить память об освободителе столицы, глумятся над его могилой. Так, 19 апреля радикалы из организации "Национальный корпус" повесили на монумент табличку "Палач, уничтоженный украинскими националистами" и потребовали снести памятник. В середине мая памятник облили красной краской. Дошло до того, что в конце июля Киевский городской совет предложил семье Ватутина забрать прах из Мариинского парка и перезахоронить в другом месте.

Недавно, потакая националистам, киевские власти вопреки мнению жителей города переименовали проспект генерала Ватутина в проспект имени Шухевича - главы УПА. Позже состоялся суд, решением которого переименование признано незаконным. Однако Киевгорсовет до сих пор игнорирует этот вердикт.