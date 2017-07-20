Киевляне требуют вернуть проспекту имя генерала Ватутина

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КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Петиция против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича в украинской столице набрала 10 тыс. подписей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Киевсовета.
"Электронная петиция против нового названия собрала необходимые 10 тыс. подписей, после чего секретариат Киевсовета проверит их подлинность, а комиссия рассмотрит в течение пяти дней", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что подписи были собраны в рекордный срок - за 42 дня до конца отведенной законодательством процедуры. В петиции содержится требование оставить старое название проспекта - Николая Ватутина.
Решение о переименовании проспекта, названного в честь советского военачальника времен Великой Отечественной войны Николая Ватутина, в проспект гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича, Киевский горсовет принял 1 июня. После этого киевляне начали собирать подписи для отмены решения столичных депутатов.
Николай Ватутин - советский военный деятель, Герой Советского Союза, генерал армии. Под его командованием 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, в результате которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Ватутин погиб от рук националистов из УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ), которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области обстреляли из засады его машину. В результате полученных ранений и развившейся в последствии гангрены 15 апреля 1944 года генерал скончался. Ватутин похоронен Мариинском парке Киева. На памятнике военачальнику выбита надпись: "Генералу Ватутину от украинского народа".