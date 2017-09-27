Власти Иракского Курдистана готовы обсуждать отправку наблюдателей в аэропорты региона

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана готовы вести переговоры с Багдадом об отправке наблюдателей в аэропорты этого автономного региона.

Как сообщил в среду телеканал Rudaw, соответствующее заявление сделал министр транспорта и коммуникаций Иракского Курдистана Мавлюд Мурад.

По его словам, "правительство Иракского Курдистана приняло решение об обсуждении с центральными властями в Багдаде вопроса об отправке наблюдателей в международные аэропорты в городах Эрбиль и Сулеймания".