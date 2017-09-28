Глава МИД Ирана: Тегеран готов помочь в борьбе с терроризмом любой стране Ближнего Востока

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Тегеран готов оказать поддержку в борьбе с террористами не только Сирии, но и любой стране Ближнего Востока. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью агентству Associated Press министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если нам потребуется прийти на помощь какому-либо правительству в регионе в борьбе с экстремистами и террористами, то мы готовы", - подчеркнул он. "Это открытое заявление, Иран всегда на стороне тех, кто сражается с экстремизмом и терроризмом", - добавил глава МИД.

Он напомнил, что Исламская Республика противостояла этому злу в Афганистане в 1990-х, а в Ираке - с 2003 года. В Сирии "руководству страны и силам сопротивления удалось добиться военной победы над террористами", считает Зариф.

5 сентября стало известно, что сирийские войска при поддержке ВКС России прорвали оборону экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и деблокировали Дейр-эз-Зор. В российском военном ведомстве тогда уточнили, что отряды правительственных войск расширяют участок прорыва и ведут уличные бои по освобождению кварталов города, занятых радикалами.

Успехи сирийской армии позволили создать в трех юго-западных районах страны зоны прекращения огня. Кроме того, РФ, Турция и Иран на переговорах в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации - в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте близ Дамаска и на юге Сирии. Между этими зонами выставлены посты российской военной полиции, созданы контрольно-пропускные пункты, через которые проходят жители страны, возвращающиеся на родину и стремящиеся посетить своих родственников. Все транспортные средства тщательно проверяются военной полицией, а среди людей, пересекающих границы зон, ищут замаскировавшихся террористов.