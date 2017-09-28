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МИД Ирана: курдский референдум был стратегической ошибкой с серьезными последствиями

Международная панорама
28 сентября, 2:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что иранские власти придерживаются такого мнения, будучи друзьями курдов

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НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Проведение референдума о независимости Иракского Курдистана стало стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду во время выступления в неправительственной организации "Азиатское общество" в Нью-Йорке.

"Мы считаем, что это очень серьезная ошибка, - сказал министр. - Мы придерживаемся такого мнения, будучи друзьями курдов. Мы навеки останемся друзьями курдов, но мы считаем, что это была серьезная стратегическая ошибка". По мнению Зарифа, проведение референдума "будет иметь последствия, которые коснутся не только Иракского Курдистана".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, статус которого юридически закреплен в конституции Ирака. Он является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке арабской страны. В понедельник в регионе состоялся референдум о независимости. По данным телеканала Rudaw, более 90% из 3,44 млн участников плебисцита проголосовали за создание суверенного государства.

Против проведения референдума выступило центральное правительство в Багдаде, назвав его неконституционным, а также Турция и Иран, высказывающиеся за единство Ирака. Неуместным на данном этапе этот плебисцит считают в США и ряде европейских государств, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.

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Референдум в Иракском Курдистане
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