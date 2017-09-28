СМИ: не менее 12 сотрудников служб безопасности погибли при взрыве в Афганистане

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 сотрудников сил безопасности стали жертвами подрыва автомобиля в южной афганской провинции Кандагар в районе местного полицейского участка, еще четверо пострадали. Об этом сообщило в четверг агентство Pajhvok.

Как заявил агентству представитель правоохранительных органов провинции, атака террористов-смертников произошла в среду вечером.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикального движения "Талибан".

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, при этом все чаще на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики "Талибана".