СМИ: не менее 12 сотрудников служб безопасности погибли при взрыве в Афганистане

Лукашенко инициирует встречу в Минске главы РПЦ и папы римскогоОбщество 28 сентября, 11:44
ФИФА получила заверение властей Самарской области, что стадион ЧМ-2018 будет готов в срокСпорт 28 сентября, 11:38
Сокровище Кавказа: есть ли шанс сохранить уникальную минеральную воду "Ессентуки"Общество 28 сентября, 11:23
Аэропорт Домодедово выделил зону для пассажиров "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 28 сентября, 11:17
Строительство железнодорожного моста через реку Лена планируется завершить в 2017 годуТранспорт 28 сентября, 11:09
Суд в Москве арестовал заочно информатора WADA РодченковаПроисшествия 28 сентября, 11:09
Российский конькобежец Серяев готовится к олимпийскому сезону в Германии в группе ПехштайнСпорт 28 сентября, 11:00
Снятые с поезда Челябинск - Петербург дети выписаны из больницыНовости Урала 28 сентября, 10:51
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под ВинницейПроисшествия 28 сентября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 сотрудников сил безопасности стали жертвами подрыва автомобиля в южной афганской провинции Кандагар в районе местного полицейского участка, еще четверо пострадали. Об этом сообщило в четверг агентство Pajhvok.
Как заявил агентству представитель правоохранительных органов провинции, атака террористов-смертников произошла в среду вечером.
Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикального движения "Талибан".
В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, при этом все чаще на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики "Талибана".