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Посол США на Украине: миссия ООН не решит всех проблем в Донбассе

Международная панорама
28 сентября, 13:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, сентября. /ТАСС

Мари Йованович отметила необходимость политических шагов для разрешения кризиса

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Миссия ООН в Донбассе способна улучшить ситуацию с безопасностью, но не может привести к полному урегулированию конфликта. Об этом заявила посол США на Украине Мари Йованович.

"Дискуссия на эту тему [о введении миссии ООН в Донбасс] пока еще на ранней стадии. Уже понятно, что миротворцы должны разграничить солдат, которые воюют по обе стороны, а также оградить от военных действий мирное население. Мир должен принести безопасность. Далее необходимо делать политические шаги в направлении восстановления украинского суверенитета в Донбассе. Проблем много, и миротворцы их не решат", - считает дипломат.

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5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение такой миссии возможно не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минскими договоренностями.

Украина в свою очередь настаивает на размещении миссии на неподконтрольной Киеву территории страны, при этом, по словам Порошенко, в задачи "голубых касок" должен также входить контроль за границей с Россией.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

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