Посол Франции: Париж считает предложение Москвы по миссии ООН в Донбассе очень интересным

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Инициатива России по размещению в Донбассе миссии ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ является интересной и заслуживающей тщательного изучения. Об этом заявила в интервью ТАСС посол Франции в России Сильви Берманн.

"Мы находим это предложение очень интересным, - сказала она, отвечая на вопрос об отношении Парижа к инициативе России разместить охранную миссию ООН в Донбассе. - В любом случае оно заслуживает тщательного изучения".

"Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась, теперь эксперты смогут приступить к работе над текстом резолюции", - добавила посол.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Киев настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.