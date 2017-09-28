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Посол Франции: Париж считает предложение Москвы по миссии ООН в Донбассе очень интересным

Международная панорама
28 сентября, 9:23 UTC+3 МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам Сильви Берманн, данная инициатива заслуживает тщательного изучения

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Инициатива России по размещению в Донбассе миссии ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ является интересной и заслуживающей тщательного изучения. Об этом заявила в интервью ТАСС посол Франции в России Сильви Берманн.

Интервью

Сильви Берманн

Посол Франции в РФ: я хочу, чтобы во Франции лучше узнали Россию

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"Мы находим это предложение очень интересным, - сказала она, отвечая на вопрос об отношении Парижа к инициативе России разместить охранную миссию ООН в Донбассе. - В любом случае оно заслуживает тщательного изучения".

"Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась, теперь эксперты смогут приступить к работе над текстом резолюции", - добавила посол.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Киев настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.

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