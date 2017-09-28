Посол Франции: Париж считает предложение Москвы по миссии ООН в Донбассе очень интересным

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Инициатива России по размещению в Донбассе миссии ООН для охраны наблюдателей ОБСЕ является интересной и заслуживающей тщательного изучения. Об этом заявила в интервью ТАСС посол Франции в России Сильви Берманн.
"Мы находим это предложение очень интересным, - сказала она, отвечая на вопрос об отношении Парижа к инициативе России разместить охранную миссию ООН в Донбассе. - В любом случае оно заслуживает тщательного изучения".
"Неделя высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершилась, теперь эксперты смогут приступить к работе над текстом резолюции", - добавила посол.
5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Киев настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.