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Лавров: РФ не будет заставлять Запад обсуждать идею размещения миссии ОБСЕ в Донбассе

Политика
24 сентября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, российская сторона внесла предложение и обосновала его со всех сторон, однако ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту инициативы получено так и не было

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Москва не станет заставлять Вашингтон и Киев обсуждать российское предложение об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на юго-востоке Украины.

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой, которая вышла в воскресенье на телеканале НТВ.

"Мы внесли предложение и обосновали его со всех сторон, устами в том числе и президента Российской Федерации, - напомнил глава МИД РФ. - Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили".

"Если они не хотят его обсуждать, что мы можем? Не будем же мы их заставлять", - добавил российский министр.

Лавров также прокомментировал заявление президента Украина Петра Порошенко о том, что вместе с американским лидером Дональдом Трампом он "никогда не поддержит введение по российскому принципу миссии охраны ОБСЕ в Донбассе". "Хорошо, что хоть сказал, Трамп и я, вежливость не утратил до конца, - с иронией отметил глава российского дипведомства. - Мог бы сказать - я и Трамп".

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5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении международной миссии на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников СММ ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже российский лидер уточнил, что размещение "голубых касок" возможно не только на линии соприкосновения, но и в местах работы наблюдателей ОБСЕ. Подготовленный РФ проект резолюции, предусматривающий размещение миссии ООН на Украине, находится на рассмотрении Совета Безопасности ООН. Как сообщил ранее ТАСС постпред РФ при организации Василий Небензя, делегации Украины и США после первого обсуждения текста заявили, что не готовы с ним работать.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Порошенко, Петр Алексеевич Небензя, Василий Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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