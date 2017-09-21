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Лавров рассчитывает на конструктивный диалог по размещению миссии ООН в Донбассе

Политика
21 сентября, 22:01 дата обновления: 21 сентября, 22:16 UTC+3

По словам главы МИД, Россия "нацелена на конструктивную работу, поиск общеприемлемых путей реализации минских договоренностей"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на конструктивный диалог по предложению о размещении охранной миссии ООН в Донбассе, которое призвано способствовать урегулированию кризиса. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Рассчитываем, что российское предложение будет способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса, - сказал он. - Надеемся на конструктивное, без игр с нулевым результатом взаимодействие в этих вопросах с партнерами как в Европе, так и в США".

"Несмотря на предпринимаемые усилия в нормандском формате и в контактной группе киевские власти изобретают все новые уловки, чтобы замотать выполнение своих обязательств по минскому комплексу мер", - подчеркнул министр.

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Однако, по словам Лаврова, "и в этих условиях Россия нацелена на конструктивную работу, поиск общеприемлемых путей реализации минских договоренностей".

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении международной миссии на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно и не только на линии соприкосновения.

Подготовленный Россией проект резолюции, предусматривающий размещение миссии ООН на Украине, находится на рассмотрении Совета Безопасности всемирной организации. Как сообщил в воскресенье ТАСС постпред РФ при ООН Василий Небензя, делегации Украины и США после первого обсуждения текста заявили, что не готовы с ним работать. При этом украинская сторона, возможно, внесет в Совбез собственный проект резолюции, предусматривающий отправку миротворцев ООН в Донбасс.

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Кризис на Украине Генассамблея ООН - 2017
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Лавров, Сергей Викторович Небензя, Василий Алексеевич
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