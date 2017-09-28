Курдские власти отвергли решения Багдада, назвав их коллективным наказанием

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана отвергли все решения, принятые Советом представителей (парламент) и федеральным правительством страны, назвав их "коллективным наказанием". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении кабинета министров курдского региона, передает новостной портал Shafaq News.

"Мы отвергаем все решения Багдада и рассматриваем их в качестве коллективного наказания курдского народа", - указывается в нем. Там также отмечается, что Эрбиль примет "все необходимые юридические процедуры", чтобы оспорить резолюции парламента, считая их "неконституционными и незаконными".

В то же время региональные власти вновь объявили о готовности к диалогу с Багдадом для "урегулирования нерешенных проблем".

Ранее центральные власти Ирака приняли ряд мер, направленных против курдской автономии в ответ на проведенный ее властями в понедельник референдум о независимости. В частности, Багдад известил иностранных авиаперевозчиков о приостановке рейсов в аэропорты Иракского Курдистана (Эрбиль и Сулеймания) с пятницы, а парламент издал резолюцию, согласно которой все неподконтрольные центру пограничные терминалы подлежат закрытию, а проходящие через них товары отныне считаются контрабандой.

Кроме того, законодатели потребовали от правительства отправить в спорные районы, подконтрольные курдам, иракские войска, вернуть нефтяные месторождения под юрисдикцию Министерства нефти и закрыть иностранные диппредставительства в Эрбиле. Парламентарии также потребовали начать судебное преследование лиц, ответственных за проведение референдума, в том числе главы региона Масуда Барзани.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. В понедельник там провели референдум о независимости. Согласно окончательным данным курдской Высшей независимой избирательной комиссии по референдуму и выборам, из 3,3 млн жителей автономии, пришедших на участки, за независимость проголосовали 92,73%, или 2,86 млн человек. Против проведения референдума выступило центральное правительство, считая его неконституционным, а также Турция и Иран, высказывающиеся за единство арабской страны.