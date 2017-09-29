Меркель указала Трампу на необходимость мирного решения конфликта вокруг КНДР

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БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом США подчеркнула важность мирного урегулирования конфликта вокруг КНДР. Об этом сообщил в четверг вечером официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"В центре разговора был кризис с Северной Кореей, - сказал он. - Канцлер подчеркнула, что должны быть использованы все средства для мирного урегулирования конфликта".
КНДР в сентябре провела ядерное испытание и запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточившую санкции против страны.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.