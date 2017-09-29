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СМИ: Иракский Курдистан отказывается передавать пограничные пункты под контроль Багдада

Международная панорама
29 сентября, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось о том, что иракские власти отправят военные конвои для передачи погрантерминалов под управление федерального правительства

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Иракского Курдистана не будет передавать под контроль федерального правительства пограничные пункты, расположенные на территории курдской автономии.

Об этом сообщил в пятницу телеканал Rudaw со ссылкой на источник в Эрбиле.

По его информации, власти курдского региона Ирака "не будут передавать под контроль иракских правительственных служб" ни один КПП на границе с сопредельными государствами.

Ранее телеканал Al Sumaria, ссылаясь на источники в силовых структурах Ирака, информировал о планах Багдада уже в субботу утром отправить военные конвои для передачи под управление федерального правительства погрантерминалов в Иракском Курдистане.

Между тем, как передает издание Baghdadia News, в МВД курдской автономии, которое контролирует погрантерминалы, заявили в пятницу, что пока не получали никаких директив относительно их передачи. "Никаких инструкций и рекомендаций от вышестоящих органов о переходе пограничных переходов под юрисдикцию Багдада нам не поступало, - отметили в ведомстве. - Появившиеся сегодня на данный счет новости абсолютно не соответствуют действительности".

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