СМИ: Иракский Курдистан отказывается передавать пограничные пункты под контроль Багдада

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Иракского Курдистана не будет передавать под контроль федерального правительства пограничные пункты, расположенные на территории курдской автономии.
Об этом сообщил в пятницу телеканал Rudaw со ссылкой на источник в Эрбиле.
По его информации, власти курдского региона Ирака "не будут передавать под контроль иракских правительственных служб" ни один КПП на границе с сопредельными государствами.
Ранее телеканал Al Sumaria, ссылаясь на источники в силовых структурах Ирака, информировал о планах Багдада уже в субботу утром отправить военные конвои для передачи под управление федерального правительства погрантерминалов в Иракском Курдистане.
Между тем, как передает издание Baghdadia News, в МВД курдской автономии, которое контролирует погрантерминалы, заявили в пятницу, что пока не получали никаких директив относительно их передачи. "Никаких инструкций и рекомендаций от вышестоящих органов о переходе пограничных переходов под юрисдикцию Багдада нам не поступало, - отметили в ведомстве. - Появившиеся сегодня на данный счет новости абсолютно не соответствуют действительности".