NBC: минюст США потребовал от Facebook открыть доступ к данным о противниках Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США потребовало у компании Facebook предоставить информацию с трех аккаунтов, которая помогла бы выяснить личные данные нескольких тысяч участников митингов протеста против президента Трампа.

Как сообщила в пятницу телекомпания NBC, речь идет о тех аккаунтах в социальной сети, которые использовались для организации акций протеста в день инаугурации Дональда Трампа 20 января.

В частности, сотрудники минюста хотят получить списки лиц, которые планировали участвовать в акциях протеста 20 января, а также имена всех тех, кто поставил отметку "нравится" на странице организаторов акции протеста или же выступал там с комментариями. По данным NBC, требование минюста может касаться личных данных примерно 6 тыс. человек.

Представитель Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) Скотт Микелман в интервью NBC назвал это требование минюста "вопиющим вторжением в частную жизнь". "Если сотрудники правоохранительных органов смогут изучать данные о политической деятельности оппозиции, - заявил он, - то это будет иметь крайне негативные последствия с точки зрения соблюдения положений Первой поправки к конституции США". Эта поправка гарантирует, в частности, свободу слова и свободу мирно собираться и обращаться с петициями к правительству.

Массовые демонстрации в Вашингтоне в день инаугурации Трампа 20 января сопровождались вспышками насилия и около 230 человек были задержаны полицией. На следующий день на улицы американской столицы на митинг против Трампа вышли более 500 тысяч человек, однако акция прошла мирно.