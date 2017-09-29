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Тиллерсон: власти Кубы продолжат поиск виновных в нападениях на дипломатов из США

Международная панорама
29 сентября, 21:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

Госсекретарь также добавил, что Вашингтон и Гавана сохранят отношения, контакты с Кубой будут осуществляться исходя из интересов национальной безопасности США

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Кубинские власти заверили американское правительство в том, что продолжат расследование инцидентов, связанных с причинением вреда дипломатам из США, работавшим на острове. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона.

"Куба сказала нам, что она продолжит расследовать эти атаки, мы будем и далее сотрудничать с ними в ходе этой работы", - сказал он. Шеф американской дипломатии при этом подтвердил, что Вашингтон и Гавана сохранят отношения, контакты с Кубой будут осуществляться "исходя из интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

В то же время, продолжил глава Госдепартамента, атаки, направленные против американских дипломатов, происходили как на территории официальных резиденций, так и в гостиницах, в которых часто останавливаются американцы. В связи с этим внешнеполитическое ведомство распространило предупреждение об опасности совершения поездок на Кубу. "Мы будем активно продолжать расследование этих атак, пока этот вопрос не будет разрешен", - резюмировал Тиллерсон.

В пятницу представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что американское посольство в Гаване покинут все сотрудники, за исключением тех, на кого возложены ключевые функции. Иными словами, состав дипмиссии сократится наполовину. На неопределенный период приостановлена выдача виз.

 

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