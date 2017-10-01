СМИ: протест канадских ультраправых привел к временному закрытию границы Канады и США

ОТТАВА, 1 октября. /ТАСС/. Примерно 300 представителей канадских ультраправых организаций собрались на границе Канады и США, что привело к временному закрытию одного из контрольно-пропускных пунктов, расположенных между провинцией Квебек и штатом Нью-Йорк. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Акция прошла около контрольно-пропускного пункта в районе города Сен-Бернар-де-Лаколль. В это же место на автобусах прибыли порядка 100 представителей антифашистских группировок Квебека. Полиция не допустила столкновений, но из-за проведения акции был временно закрыт пропуск через границу.

Члены ультраправых движений La Meute и Storm Alliance требовали прекратить впускать в Канаду нелегалов из США. Они также хотели дойти до палаточного лагеря, где временно размещают беженцев, но спецназ полиции перекрыл им дорогу, после чего участники акции отказались от своих намерений. На данный момент работа контрольно-пропускного пункта в районе Сен-Бернар-де-Лаколль восстановлена.

Согласно официальным данным, с начала года из США в Канаду нелегально попали более 13 тыс. нелегалов, причем большинство перешли границу в районе штата Нью-Йорк и провинции Квебек. По словам самих мигрантов, они "бегут" из Соединенных Штатов, так как опасаются депортации по причине жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа. В основном в Канаду прибывают выходцы из стран Африки и Центральной Америки.

Этих людей размещают в специальных лагерях прямо на канадско-американской границе и помогают оформить заявления на предоставление статуса беженцев, что в дальнейшем может позволить им остаться в Канаде. Кроме того, нелегалам предоставляется бесплатная медицинская помощь.