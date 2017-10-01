СМИ: полиция начала изымать урны для голосования на референдуме в Каталонии

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали изымать первые урны для голосования на референдуме о независимости Каталонии, который должен пройти в воскресенье. Об этом сообщила газета El Periódico.

По ее информации, материал для плебисцита конфискуют в провинции Барселона. Ранее полиции было приказано изымать всю продукцию, имеющую отношению к голосованию.

При этом, по данным газеты El Pais, полиция Каталонии не закрыла школы, которые сепаратисты хотят использовать как избирательные участки.

По информации издания, речь идет об учебных заведениях, большинство из которых с пятницы были заняты активистами, чтобы предотвратить их закрытие. В социальных сетях уже появляются фотографии избирательных урн в некоторых школах.

Ранее власти Каталонии обещали, что в день проведения плебисцита будут открыты более 2,3 тыс. участков. Полиция посетила около 1,3 тыс. учебных заведений в регионе и опечатала их. При этом более 160 школ были "оккупированы" активистами. Глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо приказал избегать применения силы при попытках не допустить проведения плебисцита.

Правоохранительным органам было поручено закрыть избирательные участки до 06:00 по местному времени (07:00 мск) воскресенья. Предполагается, что голосование должно начаться в 09:00 (10:00 мск).

В начале сентября парламент Каталонии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.