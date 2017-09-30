Каталонские родители настроены вместе с детьми отстоять свои школы для референдума

БАРСЕЛОНА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Жители Барселоны второй день несут дежурство в муниципальных школах, где в воскресенье утром должно начаться голосование на референдуме по вопросу о независимости Каталонии от Испании. В беседе с корреспондентом ТАСС родители барселонских школьников заверили, что будут ночевать в школах, чтобы отстоять здания и не дать испанским правоохранителям сорвать плебисцит.

Развлечения круглые сутки

Субботним вечером улицы в районе Побленоу пустынны: немногочисленные магазины и мастерские закрыты, стройплощадка большого жилого комплекса пустует без рабочих, движение транспорта столь мало интенсивно, что дорогу можно переходить, не глядя на светофоры. Единственный очаг жизни на несколько кварталов - здание местной муниципальной школы. Людской поток к воротам учебного заведения не иссякает, несмотря на вечерний час.

Программа мероприятий в этой школе расписана на двое суток: настольные игры, театрализованные представления, спортивные состязания, концерты живой музыки. Бурная деятельность кипит здесь уже второй день, и родители уверяют: свой участок для голосования они отстоят.

"Наша программа явным образом не имеет никакого отношения к политике. Это просто детский праздник. Играем, поем песни, смотрим на звезды", - замечает Лаура, дочь которой учится в этой школе. "Разумеется, в обычные дни по субботам здесь все закрыто, - признает она, - Однако сейчас - особый случай. В нашем районе много смешанных семей, например, я сама из Португалии, и голосовать на референдуме не могу, но мы все здесь поддерживаем демократию".

Всем миром

На дежурство в школу приходят семьи со всей округи. "Мои дети учатся в соседней школе, но сегодня мы все тут, потому что здесь должен быть участок", - рассказывает Жоан, коренной каталонец. По его словам, интерес к предстоящему референдуму особенно возрос в последние недели, когда власти Испании начали чинить самые жесткие препятствия его проведению. "Многие тут не собирались идти, но после всего, что произошло, после этих репрессий, народ поднялся", - подчеркивает он.

Для организации "народной обороны" в школе есть все необходимое: запасы еды, матрасы, одеяла. "Многие тут будут ночевать уже второй день подряд. Никто не уйдет. Найдется место даже для вас", - приглашают родители.

Все происходящее для самих детей больше походит на необычное приключение. Ребята до вечера играют на спортплощадке, весело проводят время. В школьном дворе под навесами на столах развернут круглосуточный пикник, угоститься на котором могут все желающие.

Обучение в школе проходят дети от 3 до 11 лет разных национальностей. "Не все понимают, что происходит, но воспринимают все положительно. Конечно, все зависит от возраста - ребятам постарше уже объясняли про референдум, многие даже поддерживают", - уверяют взрослые.

В ожидании утра

Как признают в школе, никто толком не знает, чего ожидать от воскресного референдума. В субботу здание уже посещала с инспекцией полиция, обещали вернуться утром. "Приходили полицейские, снимали все на телефон, сказали, что придут в 6 часов утра [07:00 мск]. Но это наша полиция - каталонская, если придет Гражданская гвардия, будет хуже", - делятся опасениями собеседники.

Само голосование должно начаться в 09:00 по местному времени (10:00 мск), однако испанские власти неоднократно заявляли, что не допустят даже начала волеизъявления. "Мы встанем защищать вход уже с пять часов утра. Пока никто ничего не знает, даже не завезли урны для бюллетеней", - отмечают родители.

Вместе с тем, большинство подчеркивают, что настрой у всех самый решительный. "Да, никто ничего не знает, политики ничего не говорят, возможно, играют в какую-то свою игру, вроде блефа. Но мы давно боремся за независимость, и тому много причин - Каталония является одним из самых богатых регионов Испании, но большая часть налогов остается в Мадриде. Та же Страна Басков добилась того, чтобы налоги, собранные у них, распределялись на месте, а у нас нет даже этого", - сетуют собеседники.

Позиция властей

Испанское государство, между тем, продолжает настаивать на том, что референдум не состоится. Как заявили в субботу вечером в МВД королевства, большинство помещений, где должно проводится голосование, уже закрыты или будут опечатаны в ближайшие часы. По мнению Мадрида, попытка каталонцев блокировать избирательные участки в школах подобным образом "демонстрирует безответственность как властей Каталонии, так и организаций, выступающих в защиту независимости". В МВД рассчитывают, что правоохранительные органы "опечатают занятые школы, как указано в решении суда".

Ранее в субботу испанские власти также блокировали силами Гражданской гвардии работу каталонского Центра телекоммуникаций и информационных технологий, который отвечал за процесс голосования и подсчета бюллетеней. После этого власти королевства заявили о том, что считают референдум де-факто аннулированным. "Нелегальный плебисцит, организованный властями Каталонии, уже аннулирован правовым государством", - заявил министр образования, культуры и спорта, официальный представитель правительства Иньиго Мендес де Виго.

Власти Каталонии незамедлительно выступили с протестом, заявив, что эти действия Испании являются "еще одним доказательством неслыханной несоразмерности попыток государства применить репрессивные меры, дабы референдум не состоялся". "Все, чего они [власти] требуют, никак не связано с референдумом 1 октября", - сказал официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

При этом он подчеркнул, что ограничение работы центра не сорвет референдум. "Граждане могут быть спокойны: завтра [в воскресенье] будем голосовать, голоса будут считаться и, если придется, пересчитываться", - заверил Туруль.