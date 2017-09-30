По всей Испании прошли демонстрации против референдума в Каталонии

Опрос: американцы чаще всего называли Трампа некомпетентным, высокомерным и сильнымМеждународная панорама 30 сентября, 21:03
Ротенберг: IIHF не имела вопросов к России по организации двух ЧМ в 2018 годуСпорт 30 сентября, 20:55
"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата РоссииСпорт 30 сентября, 20:53
По всей Испании прошли демонстрации против референдума в КаталонииМеждународная панорама 30 сентября, 20:25
ПСЖ разгромил "Бордо" в матче чемпионата Франции, Неймар забил с пенальтиСпорт 30 сентября, 19:54
Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может открыться матчем "Урал" - "Спартак" 15 апреляСпорт 30 сентября, 19:26
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата АнглииСпорт 30 сентября, 19:00
Россиянки завоевали бронзу ЧМ по академической гребле в четверке без рулевогоСпорт 30 сентября, 18:52
"Амкар" обыграл "Рубин" и одержал третью подряд победу в РФПЛСпорт 30 сентября, 18:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Тысячи человек по всей Испании присоединились в субботу к демонстрациям против референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября. Акции прошли во многих городах королевства, в том числе в Мадриде и Барселоне.
Участники манифестаций приносили с собой флаги Испании, Каталонии и Евросоюза. Собравшиеся призывали к единству в стране и уважению конституции. Они также настаивали на том, что следует отправить в тюрьму каталонского лидера Карлеса Пучдемона. Порой нелестные слова звучали и в адрес центрального правительства. В столице страны и Барселоне в течение дня прошло сразу несколько подобных митингов.
В Мадриде в акциях приняли участие тысячи человек. Некоторые жители центральных районов в знак поддержки единства Испании вывесили на балконах флаги королевства. Аналогичная ситуация сложилась и в других городах страны.
По всей стране также прошли акции в поддержку сепаратистского референдума. В столице государства данные митинги не смогли собрать большого числа людей, однако в баскском городе Бильбао несколько тысяч человек присоединились к демонстрации с призывами к "свободе самовыражения".
До настоящего момента акции проходили без серьезных инцидентов. Множество манифестаций запланировано на воскресенье, когда должен состояться референдум о независимости Каталонии. И центральное правительство, и региональные власти уже выражали надежду на то, что акции не перерастут в беспорядки.