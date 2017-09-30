Глава Каталонии: конфликт с Мадридом нужно урегулировать при участии посредника

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель автономного правительства Каталонии Карлес Пучдемон считает, что для восстановления отношений с правительством Испании, резко ухудшившихся после решения властей автономии провести референдум о независимости, необходимо участие третьей стороны. Об этом он рассказал в субботу в интервью агентству AFP.
"Мы должны ясно заявить о необходимости посредничества при любом сценарии, будь то ответ "да" или "нет", - заявил глава Каталонии, добавив, что видит в этой роли Европейский союз. "Тот, кто возьмет на себя ответственность за посредничество, может рассчитывать на готовность каталонской стороны участвовать в диалоге, поэтому внимание и интерес со стороны Евросоюза кажутся логичным", - сказал он.
Пучдемон также отметил, что правительство региона не откажется от своих планов провести референдум. "Мы не откажемся от своих прав. Правительство приняло необходимые меры, чтобы все прошло гладко", - подчеркнул он.
Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на воскресенье, 1 октября. Мадрид считает плебисцит незаконными и заверяет, что плебисцит не состоится.