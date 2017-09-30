Глава Каталонии заявил о своем разочаровании Евросоюзом

МАДРИД, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон сообщил, что "очень разочарован" Евросоюзом, который негласно поддержал испанское правительство Мариано Рахоя в вопросе с предстоящим референдумом о независимости автономной области. Об этом региональный лидер заявил в опубликованном в субботу интервью газете ARA.

"ЕС, столь смелый, чтобы произносить морализаторские речи в других точках планеты, мог бы сказать что-то, - отметил Пучдемон. - В этом смысле я очень разочарован". "Думаю, что Евросоюз пренебрег своей ответственностью", - считает глава Каталонии.

По его словам, сейчас "больше голосов в поддержку" проведения референдума о независимости автономии. Пучдемон уверен, что регион добьется "уважения и права быть услышанным".

В пятницу по итогам саммита ЕС по цифровым технологиям в Таллине председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что лидеры Евросоюза не обсуждали предстоящий плебисцит в Каталонии. При этом он добавил, что ЕК уважает решения Конституционного суда Испании и испанского парламента. Председатель Европарламента Антонио Таяни также подчеркнул, что референдум о независимости автономной области незаконен.