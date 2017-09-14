Юнкер: Каталония не сможет стать членом ЕС сразу, если обретет независимость

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС /. Каталония не сможет стать членом Евросоюза сразу же, если обретет независимость.

Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью молодым пользователям видеосервиса YouTube.

"Мы всегда говорили, что будем уважать решение испанского парламента. Если это будет "да" (голосование за независимость Каталонии - прим. ТАСС), тогда мы будем уважать их мнение. Но Каталония не сможет стать членом ЕС на следующий день. Ей придется пройти тот же процесс, который проходили страны для присоединения к ЕС после 2004 года", - сказал он.

Парламент Каталонии планирует 1 октября провести референдум о независимости автономии. При этом Мадрид называет плебисцит незаконным. Власти Испании заверяют, что референдума не будет. Конституционный суд страны уже приостановил действие решений каталонских властей.