Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юнкер: Каталония не сможет стать членом ЕС сразу, если обретет независимость

Международная панорама
14 сентября, 18:16 UTC+3 БРЮССЕЛЬ сентября. /Корр., ТАСС

По словам главы ЕК, автономии придется пройти тот же процесс, который проходили страны для присоединения к ЕС после 2004 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС /. Каталония не сможет стать членом Евросоюза сразу же, если обретет независимость.

Смотрите также

Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?

Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью молодым пользователям видеосервиса YouTube.

"Мы всегда говорили, что будем уважать решение испанского парламента. Если это будет "да" (голосование за независимость Каталонии - прим. ТАСС), тогда мы будем уважать их мнение. Но Каталония не сможет стать членом ЕС на следующий день. Ей придется пройти тот же процесс, который проходили страны для присоединения к ЕС после 2004 года", - сказал он.

Парламент Каталонии планирует 1 октября провести референдум о независимости автономии. При этом Мадрид называет плебисцит незаконным. Власти Испании заверяют, что референдума не будет. Конституционный суд страны уже приостановил действие решений каталонских властей.

Смотрите также

El Mundo: в Испании могут отключить свет на избирательных участках в день референдума

Еврокомиссия поддержала суд и парламент Испании в ситуации с референдумом в Каталонии

Гражданская гвардия Испании закрыла сайт референдума о независимости Каталонии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
2
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
3
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Санкции ЕС в отношении России. Досье
6
Баклан будет маскотом стадиона "Санкт-Петербург"
7
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама