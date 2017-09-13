Гражданская гвардия Испании закрыла сайт референдума о независимости Каталонии

"Лаборатория Касперского" намерена доказать необоснованность претензий СШАЭкономика и бизнес 13 сентября, 22:50
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и РоссииМеждународная панорама 13 сентября, 22:29
Путин вместе с участниками суперсерии 1972 года посмотрел матч юных хоккеистов в СочиСпорт 13 сентября, 22:15
СКА одержал десятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Автомобилист"Спорт 13 сентября, 22:12
Бах: спортсмены получили лучшие города для проведения Олимпиад 2024 и 2028 годовСпорт 13 сентября, 22:12
Станция Cassini войдет 15 сентября в атмосферу Сатурна и прекратит существованиеКосмос 13 сентября, 22:01
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в ПетербургеПроисшествия 13 сентября, 21:58
Макрон: Франции необходимо мобилизовать все силы для проведения ОИ-2024Спорт 13 сентября, 21:42
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ обучили в Сирии около 600 саперовАрмия и ОПК 13 сентября, 21:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании закрыла в среду официальный сайт референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября. Об этом сообщила газета La Razón.
По ее информации, правоохранительные органы исполнили решение суда Барселоны, который расследует подготовку к плебисциту. Несмотря на это, каталонские власти вскоре заново открыли сайт, однако уже в другом домене. В частности, глава региона Карлес Пучдемон в своем официальном Twitter разместил адрес новой страницы.
La web del referèndum està disponible des d'una altra adreça. Entreu a través d'aquest enllaç https://t.co/O279Tkez7l— Carles Puigdemont (@KRLS) 13 September 2017
Власти Испании считают проведение плебисцита незаконным и заявляют, что он не состоится.