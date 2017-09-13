Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гражданская гвардия Испании закрыла сайт референдума о независимости Каталонии

Международная панорама
13 сентября, 22:38 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 13, сентября. /ТАСС

Позднее портал вновь открылся на другом домене

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании закрыла в среду официальный сайт референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября. Об этом сообщила газета La Razón.

По ее информации, правоохранительные органы исполнили решение суда Барселоны, который расследует подготовку к плебисциту. Несмотря на это, каталонские власти вскоре заново открыли сайт, однако уже в другом домене. В частности, глава региона Карлес Пучдемон в своем официальном Twitter разместил адрес новой страницы.

Власти Испании считают проведение плебисцита незаконным и заявляют, что он не состоится. 

Смотрите также

Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?

Прокуратура допросит всех каталонских мэров, решивших посодействовать референдуму

Госдеп: референдум в Каталонии является внутренним делом Испании

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школ
3
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге
4
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
5
Адвокат: людей во время "евромайдана" расстреливали из украденного во Львове оружия
6
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
7
Посольство РФ в ФРГ продолжает настаивать на извинениях от журнала Focus
Темы дня
Новости партнеров
Реклама