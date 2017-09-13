Гражданская гвардия Испании закрыла сайт референдума о независимости Каталонии

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании закрыла в среду официальный сайт референдума о независимости Каталонии, намеченного на 1 октября. Об этом сообщила газета La Razón.

По ее информации, правоохранительные органы исполнили решение суда Барселоны, который расследует подготовку к плебисциту. Несмотря на это, каталонские власти вскоре заново открыли сайт, однако уже в другом домене. В частности, глава региона Карлес Пучдемон в своем официальном Twitter разместил адрес новой страницы.

La web del referèndum està disponible des d'una altra adreça. Entreu a través d'aquest enllaç https://t.co/O279Tkez7l — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 September 2017

Власти Испании считают проведение плебисцита незаконным и заявляют, что он не состоится.