Госдеп: референдум в Каталонии является внутренним делом Испании

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Проведение референдума о независимости Каталонии является внутренним делом Испании. Об этом в среду на брифинге для иностранных журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы считаем, что это вопрос внутренней политики", - сказала она.

Парламент Каталонии одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению каталонских властей, создает правовую базу для проведения 1 октября плебисцита о независимости. Второй регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и законы, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет. Они также предупредили представителей каталонских властей о последствиях участия в организации референдума.