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Госдеп: референдум в Каталонии является внутренним делом Испании

Международная панорама
13 сентября, 22:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, сентября. /ТАСС

Мадрид назвал проведение плебисцита незаконным и предупредил представителей каталонских властей о последствиях участия в его организации

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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Проведение референдума о независимости Каталонии является внутренним делом Испании. Об этом в среду на брифинге для иностранных журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Мы считаем, что это вопрос внутренней политики", - сказала она.

Парламент Каталонии одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению каталонских властей, создает правовую базу для проведения 1 октября плебисцита о независимости. Второй регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и законы, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет. Они также предупредили представителей каталонских властей о последствиях участия в организации референдума.

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