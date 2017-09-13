Прокуратура допросит всех каталонских мэров, решивших посодействовать референдуму

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса решил вызвать на допрос в качестве подозреваемых всех мэров населенных пунктов Каталонии, которые согласить оказать содействие проведению референдума о независимости. Об этом говорится в распространенном в среду решении Масы.

Он направил соответствующие инструкции во все прокуратуры Каталонии. В случае, если градоначальники откажутся подчиниться решению ведомства, их задержат.

Ранее власти Каталонии заявили, что хотят воспользоваться избирательными участками населенных пунктов для проведения 1 октября референдума о независимости. К настоящему моменту более 700 городов и муниципалитетов региона согласились содействовать плебисциту.

Мэр Барселоны Ада Колау пока отказала каталонским властям в данной просьбе. Она попросила конкретизировать, как можно обеспечить явку на референдуме без опасности для чиновников, поскольку Конституционный суд Испании приостановил действие указа о созыве плебисцита.

Парламент Каталонии одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению каталонских властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет. Они также предупредили представителей каталонских властей о последствиях участия в организации плебисцита.