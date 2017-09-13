Прокуратура допросит всех каталонских мэров, решивших посодействовать референдуму

Если WADA действительно закрыло дела 95 россиян - это хороший знак, заявил КолобковСпорт 13 сентября, 15:11
Сторожевик Черноморского флота "Пытливый" пополнил состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФАрмия и ОПК 13 сентября, 14:49
Британские постановщики представили на Урале оперу Моцарта в стиле стимпанкКультура 13 сентября, 14:42
Мосгордума одобрила установку памятника писателю Александру Солженицыну в 2018 годуОбщество 13 сентября, 14:37
Air Berlin ожидает в четверг нормализации графика полетовТранспорт 13 сентября, 14:35
Гендиректор: тренерский штаб "Югры" продолжает работу, несмотря на разгром от "Авангарда"Спорт 13 сентября, 14:20
Королевское прощание: Таиланд готовится к кремации Рамы IXМеждународная панорама 13 сентября, 14:15
Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила на год контракт с финским гонщиком БоттасомСпорт 13 сентября, 14:14
Режиссер нового "Бегущего по лезвию" рассказал о съемках и "благословении" Ридли СкоттаКультура 13 сентября, 14:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса решил вызвать на допрос в качестве подозреваемых всех мэров населенных пунктов Каталонии, которые согласить оказать содействие проведению референдума о независимости. Об этом говорится в распространенном в среду решении Масы.
Он направил соответствующие инструкции во все прокуратуры Каталонии. В случае, если градоначальники откажутся подчиниться решению ведомства, их задержат.
Ранее власти Каталонии заявили, что хотят воспользоваться избирательными участками населенных пунктов для проведения 1 октября референдума о независимости. К настоящему моменту более 700 городов и муниципалитетов региона согласились содействовать плебисциту.
Мэр Барселоны Ада Колау пока отказала каталонским властям в данной просьбе. Она попросила конкретизировать, как можно обеспечить явку на референдуме без опасности для чиновников, поскольку Конституционный суд Испании приостановил действие указа о созыве плебисцита.
Парламент Каталонии одобрил два сепаратистских закона. Первый, по утверждению каталонских властей, создает правовую базу для проведения плебисцита о независимости. Второй регулирует выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет. Они также предупредили представителей каталонских властей о последствиях участия в организации плебисцита.