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Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме

Международная панорама
6 сентября, 22:37 дата обновления: 6 сентября, 22:53 UTC+3

Ранее Мадрид выразил протест по поводу проведения референдума

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Albert Gea

МАДРИД, 6 сентября. /ТАСС/. Парламент Каталонии (Испания) одобрил в среду закон о референдуме о самоопределении. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство".

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По их версии, закон регулирует правовую базу для организации плебисцита, который сторонники независимости Каталонии хотят провести 1 октября. С точки зрения Мадрида, данный закон противоречит конституции Испании. Несмотря на это, его поддержали 72 из 135 членов парламента области.

В законе говорится, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области. Ожидается, что в скором времени правительство автономии соберется, чтобы официально подписать указ о проведении референдума.

Представитель выступающей против отделения Каталонии от Испании партии "Граждане" Инес Арримадас заявила после одобрения закона, что политическая сила будет добиваться вынесения вотума недоверия главе Каталонии Карлесу Пучдемону.

Испанское правительство неоднократно заявляло, что не позволит провести плебисцит, посягающий на единство и целостность пиренейского королевства. В четверг Совет министров страны соберется на экстренное заседание.

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