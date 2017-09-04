Глава Каталонии сравнил запрет на референдум о независимости с госпереворотом

Жуков: результаты российских баскетболистов на чемпионате Европы удивляютСпорт 4 сентября, 22:14
Глава ОКР Жуков назвал плохой ситуацию с боксом в РоссииСпорт 4 сентября, 22:13
Жуков: Липницкой для работы в ОКР нужно учитьсяСпорт 4 сентября, 22:05
Жуков считает несвоевременным поднимать вопрос о допуске сборной России к ОИ-2018Спорт 4 сентября, 22:01
Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал US OpenСпорт 4 сентября, 21:55
Первый телемост между СССР и США. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 21:54
СКА разгромил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 4 сентября, 21:52
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГАрмия и ОПК 4 сентября, 21:51
Михайлов: российские волейболисты спокойно отпраздновали победу на чемпионате ЕвропыСпорт 4 сентября, 21:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон сравнил в понедельник запрет на проведение референдума о независимости автономии с государственным переворотом. Лидер области отметил, что плебисцит, который сторонники выхода Каталонии из состава Испании планируют провести 1 октября, нельзя назвать надувательством, как ранее заявлял председатель правительства королевства Мариано Рахой.
Пучдемон утверждал, что "урны для голосования никогда не совершают государственный переворот", а "запретить их - стало бы государственным переворотом". "В демократических странах проблемы решаются волеизъявлением, будь то на выборах или плебисците", - отметил глава региона, выступая во дворце правительства Каталонии.
Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения.
В начале июня Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"
При этом власти Испании заверяют, что не позволят провести плебисцит, который посягает на единство и целостность королевства.