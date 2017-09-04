Глава Каталонии сравнил запрет на референдум о независимости с госпереворотом

МАДРИД, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон сравнил в понедельник запрет на проведение референдума о независимости автономии с государственным переворотом. Лидер области отметил, что плебисцит, который сторонники выхода Каталонии из состава Испании планируют провести 1 октября, нельзя назвать надувательством, как ранее заявлял председатель правительства королевства Мариано Рахой.

Пучдемон утверждал, что "урны для голосования никогда не совершают государственный переворот", а "запретить их - стало бы государственным переворотом". "В демократических странах проблемы решаются волеизъявлением, будь то на выборах или плебисците", - отметил глава региона, выступая во дворце правительства Каталонии.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения.

В начале июня Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

При этом власти Испании заверяют, что не позволят провести плебисцит, который посягает на единство и целостность королевства.