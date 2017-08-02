Премьер Испании пообещал, что референдум о независимости Каталонии не состоится

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МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой заверил в среду, что референдум о независимости Каталонии, который региональные власти планируют провести 1 октября, не состоится. Об этом сообщила газета El Pais.
По ее информации, премьер подчеркнул, что "закон и демократию нельзя разделять", и добавил, что "Испания является развитой демократией". Рахой отметил, что "1 октября не будет референдума" о выходе Каталонии из состава королевства.
Глава правительства, который сейчас отдыхает в автономном сообществе Галисия, также не исключил, что созовет экстренное заседание Совета министров 16 августа, если каталонские власти попытаются одобрить закон о референдуме. "В принципе я не исключаю этого", - сказал Рахой, добавив, что изначально следующее заседание запланировано на 25 августа.
Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Вслед за этим Конституционный суд аннулировал действие данного документа.
Несмотря на это, в начале июня глава автономии Карлес Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".