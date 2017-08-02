Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Испании пообещал, что референдум о независимости Каталонии не состоится

Международная панорама
2 августа, 12:58 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 2, августа. /ТАСС

Мариано Рахой подчеркнул, что "закон и демократию нельзя разделять"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 2 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой заверил в среду, что референдум о независимости Каталонии, который региональные власти планируют провести 1 октября, не состоится. Об этом сообщила газета El Pais.

Смотрите также

Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?

По ее информации, премьер подчеркнул, что "закон и демократию нельзя разделять", и добавил, что "Испания является развитой демократией". Рахой отметил, что "1 октября не будет референдума" о выходе Каталонии из состава королевства.

Глава правительства, который сейчас отдыхает в автономном сообществе Галисия, также не исключил, что созовет экстренное заседание Совета министров 16 августа, если каталонские власти попытаются одобрить закон о референдуме. "В принципе я не исключаю этого", - сказал Рахой, добавив, что изначально следующее заседание запланировано на 25 августа.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Вслед за этим Конституционный суд аннулировал действие данного документа.

Несмотря на это, в начале июня глава автономии Карлес Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Смотрите также

Каталонские депутаты зарегистрировали законопроект о референдуме о независимости

Премьер-министр Испании оспорил в Конституционном суде референдум в Каталонии

Конституционный суд Испании аннулировал статьи бюджета Каталонии на референдум

Власти Испании не позволят провести референдум о независимости Каталонии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания
Персоны
Рахой, Мариано
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
2
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФ
3
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
4
Криптовалюта биткоин. Досье
5
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
6
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама