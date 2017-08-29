Глава Каталонии пообещал уйти с поста через полгода после референдума о независимости

МАДРИД, 29 августа. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон планирует покинуть свой пост через полгода после референдума о независимости, намеченного на 1 октября. Об этом сообщило во вторник агентство Europa Press.

По его информации, Пучдемон заверил, что оставит должность главы автономии, когда назначит дату новых выборов. Согласно задумке сепаратистов, в случае победы на референдуме сторонников выхода из состава Испании, выборы должны состояться не позднее, чем через шесть месяцев. Пучдемон также заявил, что не станет выставлять свою кандидатуру на пост лидера Каталонии.

Если же на референдуме победят сторонники единой Испании, Пучдемон обещает покинуть пост раньше. В таком случае будет объявлено о проведении автономных выборов.