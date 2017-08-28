El Pais: каталонские сепаратисты представили закон, регулирующий разрыв с Испанией

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МАДРИД, 28 августа. /ТАСС/. Коалиция "Вместе "за" и партия "Кандидаты за народное единство" представили в понедельник в парламенте Каталонии закон, с помощью которого они рассчитывают обрести независимость. Об этом сообщила газета El Pais.
По ее информации, сепаратисты хотят одобрить данный закон до референдума о выходе из состава Испании, который намечен на 1 октября. Он вступит в силу автоматически, если на референдуме победят сторонники независимости, и будет иметь статус "основного закона" Каталонии.
Документ, который насчитывает 89 статей, был разработан для обеспечения соблюдения законности в период между референдумом и утверждением каталонской конституции. В нем также предусмотрено, что независимая Каталония останется членом Евросоюза. "Каталонская национальность не требует отказа от испанской", - говорится в законе.
После его возможного вступления в силу Высший суд Каталонии станет независимым от испанских судебных органов. Официальными языками независимой республики могут стать каталонский, испанский и аранский.
Напомним, 6 октября прошлого года парламент Каталонии одобрил резолюцию о проведении референдума, но Конституционный суд позже аннулировал действие резолюции. Несмотря на это, глава автономии Карлес Пучдемон объявил, что референдум пройдет 1 октября.