Премьер Испании: референдума о независимости Каталонии не будет

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МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил в четверг, что референдума о независимости Каталонии не будет.
"Я дал указания направить [в Конституционный суд] иск [против сепаратистских решений каталонских властей] со ссылкой на неконституционность", - отметил премьер. "Референдума о самоопределении не будет", - заверил Рахой.
"То, что произошло вчера (6 сентября - прим. ТАСС), - это акт бесчестного неповиновения нашим демократическим институтам, которые правительство должно защищать, - отметил премьер. - Мы все обязаны соблюдать решения Конституционного суда".
По словам Рахоя, глава Каталонии Карлес "Пучдемон никогда не хотел принять другой возможности урегулирования [каталонской проблемы], кроме как референдум".
"Можете быть спокойными, никто не заставит вас делать что-то незаконное, закон защитит вас", - подчеркнул премьер.