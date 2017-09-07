Прокуратура представит иски против членов правительства Каталонии за созыв референдума

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МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Испанская прокуратура представит иски против всех членов правительства Каталонии после подписания указа о проведении референдума о независимости. Об этом заявил в четверг генеральный прокурор страны Хосе Мануэль Маса.
"Мы завершаем подготовку уголовных жалоб против членов правительства [Каталонии] за созыв референдума", - отметил он. По словам генпрокурора, иски также будут поданы против каталонских парламентариев, которые приняли к рассмотрению закон о плебисците о независимости. Они будут поданы в Высший суд автономии.
Кроме того, по словам Масы, "генеральная прокуратура государства призвала силы безопасности расследовать любые действия, направленные на организацию этого референдума". По мнению генпрокурора, плебисцит является незаконным.
В среду каталонский парламент одобрил закон о референдуме о самоопределении, который, с точки зрения Испании, противоречит конституции. Затем члены правительства автономии подписали указ о проведении плебисцита 1 октября.
До сих пор остается неясным, как именно власти Каталонии планируют провести референдум без согласия центрального правительства. В конституции отсутствуют статьи, позволяющие автономному сообществу провести референдум без согласования с центральным правительством и объявить о независимости в одностороннем порядке.