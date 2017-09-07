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El Pais: члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октября

Международная панорама
7 сентября, 0:41 UTC+3

При этом Мадрид заявил, что не позволит провести референдум

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© AP Photo/Manu Fernandez

МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Члены каталонского правительства во главе с лидером региона Карлесом Пучдемоном подписали в среду указ о проведении референдума о независимости 1 октября. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

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Подписание документа состоялось в региональном парламенте после того, как палата одобрила закон о плебисците. Мадрид заявляет, что не позволит провести референдум.

Ранее в среду парламент автономии одобрил закон о плебисците. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство". В законе говорится, что победа на референдуме сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.

Испанское правительство неоднократно заявляло, что данный плебисцит посягает на единство и целостность пиренейского королевства. В четверг Совет министров страны соберется на экстренное заседание. 

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