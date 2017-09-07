El Pais: члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октября

Рублев сказал, что Надаль преподал ему хороший урок в 1/4 финала US OpenСпорт 7 сентября, 1:07
Замглавы Федеральной резервной системы США подал в отставкуЭкономика и бизнес 7 сентября, 0:48
El Pais: члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октябряМеждународная панорама 7 сентября, 0:41
Кисляк считает, что давление на него было частью внутриполитической борьбы в СШАПолитика 7 сентября, 0:26
Кисляк: у Москвы много вариантов для ответа на действия США в отношении дипобъектовПолитика 7 сентября, 0:12
Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - ФрейреСпорт 7 сентября, 0:09
Надаль: Рублев в 1/4 финала US Open непривычно много ошибалсяСпорт 6 сентября, 23:52
Эксперт: Рублев выходом в четвертьфинал US Open привлек внимание всего теннисного мираСпорт 6 сентября, 23:46
Рублев уступил Надалю в четвертьфинале US OpenСпорт 6 сентября, 23:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Члены каталонского правительства во главе с лидером региона Карлесом Пучдемоном подписали в среду указ о проведении референдума о независимости 1 октября. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.
Подписание документа состоялось в региональном парламенте после того, как палата одобрила закон о плебисците. Мадрид заявляет, что не позволит провести референдум.
Ранее в среду парламент автономии одобрил закон о плебисците. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство". В законе говорится, что победа на референдуме сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.
Испанское правительство неоднократно заявляло, что данный плебисцит посягает на единство и целостность пиренейского королевства. В четверг Совет министров страны соберется на экстренное заседание.