Глава Каталонии: автономия определит свое будущее демократическим путем

МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Каталония демократическим путем примет решение о своем будущем. Об этом утверждал в четверг глава автономии Карлес Пучдемон, комментируя подписание указа о референдуме о независимости региона.

Власти Испании выступают против плебисцита, который посягает на единство и целостность пиренейского королевства.

"Никто не в праве лишить нас права голоса, - сказал Пучдемон. - Мы будем защищать до конца право всех каталонцев голосовать".

По словам главы автономии, "решать через урны для голосования - это демократия". "Каталония демократическим путем определит свое будущее", - отметил он.