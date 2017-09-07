Глава Каталонии: автономия определит свое будущее демократическим путем

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МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Каталония демократическим путем примет решение о своем будущем. Об этом утверждал в четверг глава автономии Карлес Пучдемон, комментируя подписание указа о референдуме о независимости региона.
Власти Испании выступают против плебисцита, который посягает на единство и целостность пиренейского королевства.
"Никто не в праве лишить нас права голоса, - сказал Пучдемон. - Мы будем защищать до конца право всех каталонцев голосовать".
По словам главы автономии, "решать через урны для голосования - это демократия". "Каталония демократическим путем определит свое будущее", - отметил он.